Эксклюзив 06 июля 2023, 23:32 Продавца военных билетов российским хоккеистам приговорили к колонии и штрафу Калининский суд Уфы приговорил к шести годам колонии продавца военных билетов хоккеистам

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Уфимский предприниматель Фарит Самигуллин отправился в колонию на шесть лет за организацию торговли военными билетами, дипломами о высшем образовании и водительскими правами. Бизнесмена обвинили в мошенничестве и даче взятки в особо крупном размере.

Кроме отбытия наказания Самигуллину предстоит выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.

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Сторона обвинения настаивала на меньшей сумме штрафа — в два миллиона рублей, но более жестоком пресечении и просила отправить подсудимого в колонию строгого режима.

Подсудимый заявил, что пошел на преступление, чтобы заработать на лечение двоих детей и оплатить репетиторов для третьего ребенка. Адвокаты предпринимателя настаивали, чтобы он признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Согласно материалам дела, Самигуллин дал через военному комиссару Константину Выропаеву, чтобы оформить военные билеты нападающему хоккейного клуба «Югра» Владиславу Лукину, бывшему игроку клуба «Салават Юлаев» Анвару Сулейманову нападающему петербургского СКА Михаилу Воробьеву и нападающему магнитогорского «Металлург» Семену Кошелеву.

В качестве подкупа военком получил абонементы на хоккейные матчи стоимостью 70 тысяч рублей, который купил предприниматель. Самигуллин признался, что получил от спортсменов деньги в размере от 40 до 200 тысяч рублей.

Все хоккеисты, а также военный комиссар стали фигурантами уголовных дел. Но все закончилось условными сроками или штрафами.