07 декабря 2023, 11:33
Продавца шаурмы, погнавшегося за клиентом с тесаком, задержали в Москве
Дело возбудили против продавца шаурмы за погоню за клиентом с тесаком в Москве
В Москве задержали продавца шаурмы, который погнался с кухонным тесаком за недовольным клиентом. Против него возбудили уголовное дело, в ближайшее время его рассмотрит суд. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером, 1 декабря. Посетитель одной из точек на улице Таганская назвал приготовленную для него шаурму недостаточно качественной. Это вызвало негодование 27-летнего продавца. Он схватил орудие для нарезки мяса и пустился в погоню за покупателем. Клиенту удалось сбежать, а нападавшего поймали.
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Продавцу шаурмы предъявили обвинение по статье о хулиганстве. В ближайшее время дело рассмотрит суд.
Ранее в Подольске покупательница напала на продавщицу зоомагазина после отказа продать поводок. Женщина зашла в магазин после окончания рабочей смены, когда кассу уже сняли и закрыли.
Суд
Прокуратура РФ
Москва 2023
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