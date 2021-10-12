Продавца паленого алкоголя в Луховицах отправили под суд после смерти двух покупателей

Уголовное дело о хранении и сбыте паленого алкоголя с метанолом направили в суд в Луховицах. Жертвами употребления такого спиртного стали два местных жителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Фигурантом дела стал местный житель. Он обвиняется в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Следователи установили, что мужчина купил не менее пяти канистр с жидкостью, которая содержала метанол. При этом у него не было никаких сопроводительных документов, сертификатов и деклараций на товар.

Точку по продаже опасного спиртного он организовал прямо в своей квартире в Луховицах. В августе бизнесмен успел продать две канистры с метиловым спиртом. В результате три горожанина, которые купили у него эту жидкость, отравились и попали в больницу. Двоих спасти не удалось. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее массовое отравление водкой с метанолом произошло в Оренбургской области. По последним данным, там погибли 34 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.