Продавца масла заподозрили в миллионных аферах на Урале
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве. Сделки на покупку партий подсолнечного масла лишили российские и зарубежные компании 24 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что «местного жителя подозревают в многомиллионных аферах при поставках оптовых партий растительного масла».
Жертвами мошенничества стали крупные компании Приморского края и ближнего зарубежья.
По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года мужчина от лица подконтрольной организации заключал с предпринимателями контракты на поставки масла. Затем он обналичивал через банкоматы деньги, которые компании перечисляли за товар. Договорные обязательства он не выполнял и переставал выходить на связь.
Ирина Волк отметила, что при снятии средств мужчина конспирировался с помощью очков и накладных усов.