    10 марта 2020, 16:52

    Продавца масла заподозрили в миллионных аферах на Урале

    Ирина Нагайникова

    В Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве. Сделки на покупку партий подсолнечного масла лишили российские и зарубежные компании 24 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что «местного жителя подозревают в многомиллионных аферах при поставках оптовых партий растительного масла».

    Жертвами мошенничества стали крупные компании Приморского края и ближнего зарубежья.

    По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года мужчина от лица подконтрольной организации заключал с предпринимателями контракты на поставки масла. Затем он обналичивал через банкоматы деньги, которые компании перечисляли за товар. Договорные обязательства он не выполнял и переставал выходить на связь.

    Ирина Волк отметила, что при снятии средств мужчина конспирировался с помощью очков и накладных усов.