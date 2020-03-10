Продавца масла заподозрили в миллионных аферах на Урале

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что «местного жителя подозревают в многомиллионных аферах при поставках оптовых партий растительного масла».

Жертвами мошенничества стали крупные компании Приморского края и ближнего зарубежья.

По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года мужчина от лица подконтрольной организации заключал с предпринимателями контракты на поставки масла. Затем он обналичивал через банкоматы деньги, которые компании перечисляли за товар. Договорные обязательства он не выполнял и переставал выходить на связь.

Ирина Волк отметила, что при снятии средств мужчина конспирировался с помощью очков и накладных усов.