Криминал 06 февраля 2023, 19:01 Продавца контрафактного алкоголя приговорили к заключению за смерть пяти человек

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Продавца контрафактного алкоголя, по вине которого погибли пять человек, приговорили к заключению. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

Преступление мужчина совершил в ноябре 2021 года. Он приобрел у одного знакомого по меньшей мере 15 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, которую затем продал другому знакомому для поставки в продуктовые магазины. При этом в продукции содержался метиловый спирт.

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В начале января 2022 года от употребления спиртного погибли пять человек. Злоумышленника нашли и предъявили ему обвинения по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Мужчина получил пять лет заключения в колонии общего режима.

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