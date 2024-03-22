Криминал 22 марта 2024, 02:26 Продавшую своего ребенка женщину арестовали в Москве Прокуратура Москвы: суд арестовал женщину, продавшую собственного ребенка Freepik

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Суд в Москве арестовал женщину, которая в 2020 году продала собственного ребенка. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

Женщине предъявили обвинение по статье уголовного кодекса «Торговля людьми».

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«Вину она не признала и возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, 20 февраля 2020 года 33-летняя женщина родила ребенка и передала ее покупательнице. Вторую фигурантку также арестовали.

Ранее стало известно об аресте Зухры Мусалаевой и Анны Куликовой, обвиняемых в торговле детьми. Их заключили под стражу до 16 апреля 2024 года.