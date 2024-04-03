Криминал 03 апреля 2024, 10:20 Продавший террористам машину Диловар Исломов обжаловал арест по делу о «Крокусе» Басманный суд Москвы: третий член семьи Исломовых Диловар обжаловал арест РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловар Исломов обжаловал заключение под стражу. Об этом сообщили «Известия».

Информация об апелляционной жалобе появилась в картотеке Басманного суда Москвы и на сайте московских судов общей юрисдикции. Дело об избрании меры пресечения Диловару Исломову в виде заключения под стражу зарегистрировали 25 марта. Тогда же вынесли постановление об удовлетворении ходатайства. Арестант 3 апреля обжаловал решение.

Реклама

Уроженец Душанбе работал таксистом. За две недели до нападения он продал машину Renault, на которой ездили террористы.

Диловар Исломов стал третьим членом семьи Исломовых, обжаловавшим арест. В предыдущие дни то же сделали его отец Исроил и брат Аминчон. Все они стали фигурантами уголовного дела по части третьей статьи 205 УК России «Террористический акт». Апелляционную жалобу также подал Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру в Путилкове.