26 апреля 2023, 23:39
Продавшего чужой автомобиль без ведома владельца мужчину осудили на Кубани
Житель Красноармейского района Кубани продавал автомобили знакомых и присваивал себе деньги. За это мужчину приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Первое преступление мужчина совершил в августе 2019 года. Он продал автомобиль и не уведомил об этом владельца. После этого ему передали еще одну машину на ремонт, которую злоумышленник также продал. Он совершил семь подобных сделок.
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В результате мужчина признал свою вину. Пять автомобилей вернули владельцам. Еще двоим людям злоумышленник пообещал возместить ущерб.
«Судебная коллегия изменила приговор, усилив назначенное наказание до трех лет и шести месяцев. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в ведомстве.
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