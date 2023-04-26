Криминал 26 апреля 2023, 23:39 Продавшего чужой автомобиль без ведома владельца мужчину осудили на Кубани

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Житель Красноармейского района Кубани продавал автомобили знакомых и присваивал себе деньги. За это мужчину приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Первое преступление мужчина совершил в августе 2019 года. Он продал автомобиль и не уведомил об этом владельца. После этого ему передали еще одну машину на ремонт, которую злоумышленник также продал. Он совершил семь подобных сделок.

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В результате мужчина признал свою вину. Пять автомобилей вернули владельцам. Еще двоим людям злоумышленник пообещал возместить ущерб.

«Судебная коллегия изменила приговор, усилив назначенное наказание до трех лет и шести месяцев. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в ведомстве.