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    01 сентября 2021, 18:11

    Продавщицу ювелирного салона в Новосибирске будут судить за кражу

    Дарья Морозова

    Жительницу Новосибирска задержали в Саратове и будут судить. Она обвиняется в краже драгоценностей из ювелирного салона, в котором работала продавщицей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

    После кражи злоумышленница попыталась скрыться. Ее обнаружили в Саратове и доставили обратно в Новосибирск.

    Женщину обвиняют в краже ювелирных изделий примерно на четыре миллиона рублей. Сама задержанная утверждает, что ее подставили, но следствие эту версию опровергло.