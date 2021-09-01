Продавщицу ювелирного салона в Новосибирске будут судить за кражу

Жительницу Новосибирска задержали в Саратове и будут судить. Она обвиняется в краже драгоценностей из ювелирного салона, в котором работала продавщицей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

После кражи злоумышленница попыталась скрыться. Ее обнаружили в Саратове и доставили обратно в Новосибирск. Женщину обвиняют в краже ювелирных изделий примерно на четыре миллиона рублей. Сама задержанная утверждает, что ее подставили, но следствие эту версию опровергло.