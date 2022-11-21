Эксклюзив 21 ноября 2022, 17:53 Продавщица вынесла из ювелирного салона Уфы товар на 14 млн рублей Продавщица ювелирного салона Уфы скрылась с товаром на 14 миллионов рублей

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Ювелирный салон в Уфе после закрытия в субботу, 19 ноября, не досчитался товаров на сумму 14 миллионов рублей. Вместе с украшениями пропала и 22-летняя старшая продавщица. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

По словам собеседника, в последний рабочий день девушка задержалась на работе до позднего времени. Когда остальные коллеги ушли, она сложила украшения в картонные коробки и отправилась на съемную квартиру.

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Утром руководство салона обнаружило пропажу и немедленно направилось в квартиру продавщицы, но дома ее уже не оказалось.

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Как сообщил сайт «АиФ», в Башкирию девушка приехала из Дзержинска Нижегородской области. В пресс-службе республиканского главка МВД подчеркнули, что завели уголовное дело о краже. Подозреваемую объявили в розыск.

В распоряжении «360» оказалось видео из ограбленного салона. По словам коллег сбежавшей с ювелиркой молодой девушки, ничем особенным она не выделялась.