Продавщица предотвратила обман пенсионерки на деньги в Пензе

Продавщица заметила, что пенсионерку пытаются обмануть на деньги, когда услышала ее телефонный разговор в торговой точке в Пензе, сообщил телеканал «Экспресс».

По ее словам, возле банкомата стояла женщина с крупной суммой денег в руках. Она с разговаривала по телефону, не понимая, какую операцию нужно совершить, чтобы перевести наличные. Заподозрив неладное, продавщица вызвала полицейских, написало ИА «Пенза-Пресс».

«Она долго не хотела идти на контакт, просто говорила, что что-то заказала и ей надо оплатить. Когда сотрудники полиции ей задавали вопрос, что нужно оплатить, она не могла ответить», — уточнила работница магазина.

Правоохранители объяснили женщине, что по телефону с ней разговаривают аферисты. Тогда она прервала звонок. К моменту прибытия стражей порядка, потерпевшая перевела около 45 тысяч рублей. Остальные 150 тысяч рублей 70-летняя пенсионерка не успела внести в купюроприемник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.