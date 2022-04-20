Продавщица обокрала магазин, в котором работала

В Пензенской области сотрудница магазина электроники вынесла из магазина технику и деньги из кассы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В полицию обратился ее руководитель. Он рассказал, что из магазина исчезли пять мобильных телефонов, смарт-часы, наушники, портативная колонка, а также 56 тысяч рублей из кассы. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей.

При помощи записи с камер видеонаблюдения преступника нашли. Это оказалась продавщица магазина. Она рассказала, что во время кражи была пьяна.

Заведено уголовное дело, женщине может грозить до двух лет тюрьмы.