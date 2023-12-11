11 декабря 2023, 14:00
Продавщица меда обокрала пенсионерок в Подмосковье
Shot: в Балашихе продавщица меда украла у пенсионерок более миллиона рублей
В Подмосковье женщина под видом продавщицы меда обокрала пенсионерок более чем на один миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Злоумышленницу заметили в Балашихе. Под видом продавщицы она приходила к пенсионеркам, рассказывая им о пользе натурального меда в период заболеваемости ОРВИ. Известно, что женщина была в голубой куртке. Пострадали минимум две пенсионерки.
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У 91-летней женщины злоумышленница во время продажи меда вытащила из всех сумок и кошельков золотые украшения и 900 тысяч рублей. Еще у одной женщины она украла 100 тысяч рублей наличкой и драгоценности. Бабушкам «продавщица» оставила только банки меда.
Уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере, уже возбудили. Правоохранителям предстоит найти предполагаемую злоумышленницу.
В Тюмени обокрали победительницу конкурса «Мисс Россия — 2016» Яну Добровольскую. В социальных сетях она сообщила, что из ее квартиры украли дорогую винтажную посуду.
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