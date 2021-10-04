Продавщица из Домодедова избила дубинкой посетителей, которых заподозрила в краже

Работница одного из магазинов «Магнит» в Домодедове избила дубинкой мужчин. Она заподозрила их в краже товара. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач». Кадры с места событий уже появились в Сети.

На кадрах видно, что дело происходило в подсобке. Автор видео открыл дверь и увидел окровавленного мужчину. На полу видны следы крови, рядом с пострадавшим стоял и другой мужчина.

«Я ничего не брал. Они решили, что я что-то брал», — заявил избитый.

Также на видео есть момент, когда продавщица держит за капюшон другого мужчину и требует закрыть дверь. Один пострадавших в какой-то момент кричит о том, что надо вызвать правоохранительные органы.

«360» связался с пресс-службой ГУ МВД по Московской области. Там заявили, что информация о случившемся проверяется.

Позже «360» получила комментарий от представителей «Магнита».

«Мы разбираемся в произошедшем. Сотрудникам магазина запрещено применять какую-либо силу в отношении покупателей, даже если они заподозрены в краже», — сказано в сообщении.

Представители сети заметили, что если факт насилия подтвердится, то все причастные к этому будут уволены, а их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.