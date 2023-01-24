Криминал 24 января 2023, 23:44 Продавщица из Абинска ограбила магазин на 2 млн рублей

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Продавщица из Абинска ограбила магазин на два миллиона рублей. Женщина подделывала кассовые документы, а также уносила оттуда продукты. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

По версии следователей, летом 2020 года женщина украла из магазина порядка 50 тысяч единиц товаров. Кроме того, она подделывала кассовые документы, повышая количество проданных товаров. Своими действиями она нанесла ущерб в размере двух миллионов рублей. Суд приговорил ее к трем годам заключения в колонии общего режима.