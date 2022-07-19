Продавец супермаркета из Краснодара избил посетителя до потери сознания
Продавец супермаркета из Краснодара жестоко избил посетителя. Свидетелями случившегося стали другие клиенты магазина. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Злоумышленник вытащил пострадавшего на улицу, а после начал его избивать. Неподалеку находился коллега мужчины, который просто наблюдал за происходящим. Из-за ударов посетитель магазина потерял сознание. Но даже после этого виновник драки не остановился.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, а также мотивы злоумышленника, передали Nation News.