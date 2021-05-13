Продавец подтвердил законность покупки ружья казанским стрелком

Казанский стрелок Ильназ Галявиев купил ружье в магазине в Йошкар-Оле. Продавец рассказал «360», что у него были все необходимые документы и оружие он приобрел законно. В противном случае ему бы ничего не продали.

«Иначе (без нужных документов — прим. ред.) он и не смог бы приобрести [ружье]. Все процессы, которые необходимы для покупки ружья, были сделаны», — поделился собеседник.

Продавец отметил, что при покупке оружия Галявиев вел себя обычно и никаких подозрений не вызывал.

«Абсолютно рядовой случай покупки», — добавил сотрудник магазина.

11 мая Галявиев устроил бойню в казанской школе №175, в которой когда-то учился сам. Он пришел туда с ружьем, открыл огонь и устроил взрыв. Погибли семеро детей и двое взрослых. Ранения получили 23 человека. Особо тяжелых 12 мая самолетом МЧС доставили на лечение в Москву.

За восемь минут Галявиев выстрелил по людям не менее 17 раз. После этого он сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Накануне суд в Казани отправил обвиняемого в преступлении в следственный изолятор на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в Москве.