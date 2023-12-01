Криминал 01 декабря 2023, 11:05 Продававших пожарные датчики под видом сотрудников МЧС аферистов задержали в Москве Лжеинспекторов МЧС, продававших пожарные датчики, задержали в Москве РИА «Новости»

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В Москве задержали троих аферистов, продававших пожарные датчики по завышенной цене под видом сотрудников МЧС. Они обманули более чем 30 пенсионеров, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

По его словам, двое мужчин и одна женщина обходили квартиры под видом инспекторов МЧС и убеждали пенсионеров купить у них датчики пожарной безопасности за почти пять тысяч рублей, что в 10 раз превышает их рыночную стоимость. Таким образом они обманули более чем 30 пенсионеров.

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Трех аферистов задержали и возбудили против них дела по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое — под подпиской о невыезде, третьего заключили под стражу.

Ранее в Москве аферисты развели двух пенсионеров на более чем восемь миллионов рублей. Они представились брокерами и предложили вложиться в инвестиции «по-крупному».