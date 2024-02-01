01 февраля 2024, 16:44
Продававших несуществующие стройматериалы мошенников будут судить в Петербурге
Дело мошенника, который продавал в Северной столицы несуществующие материалы на пять миллионов рублей, передали в суд. Об этом сообщил Gazeta.SPb со ссылкой на прокуратуру Петербурга.
Предположительно, 36-летний петербуржец создавал веб-сайты магазинов по продаже стройматериалов. Но после получений денег он с подельником пропадал и переставал выходить на связь. Уголовное дело рассмотрит суд Фрунзенского района.
Мошенничество
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