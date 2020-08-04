Пробитая голова и ножницы в глазу. Семейную пару нашли мертвой в Челябинске

Соседи нашли в челябинской коммуналке тела мужа и жены. Полицейские начали выяснять все обстоятельства убийств. Они считают, что супруги могли разделаться друг с другом или же в смертях виноват третий человек.

«Двойное убийство было зарегистрировано в Калининском районе. Полицию вызвали соседи. Дело расследует следственный комитет по статье „Убийство двух и более человек“», — сообщил Ura.ru источник в силовых структурах.

Следователи рассматривают две версии случившегося. Супруги могли сами убить друг друга, но возможен и вариант, что кто-то совершил двойное убийство.

Тела супругов нашли соседи по коммунальной квартире. Они рассказали, что утром 2 августа пара начала громко ругаться. К вечеру все стало тихо, поэтому соседи подумали, что все наладилось.

«Из своей комнаты они никуда не выходили. Я заподозрил, что что-то произошло там между ними», — поделился с «31 каналом» один из жильцов дома.

Соседи увидели на окровавленном диване мертвых супругов. Женщина лежала в крови с пробитой головой, а у мужчины из глаза торчали ножницы. По словам жильцов, будущие супруги познакомились по переписке. Мужчина отбывал наказание в колонии за убийство. Там же он женился на своей возлюбленной, с которой начал жить вместе два месяца назад.

Сейчас все обстоятельства и причины смерти супругов выясняют следователи.