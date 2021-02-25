Прятавшегося более 16 лет срочника-дезертира опознали после смерти

Военные следователи из Читы нашли солдата-дезертира, который скрывался более 16 лет, после его смерти. Личность удалось подтвердить благодаря экспертизе. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении СК РФ.

По данным ведомства, 20 сентября 2004 года призывник в поселке Песчанка ушел с танкодрома в лес, в подразделение он больше не вернулся. Следствие рассматривало различные версии, в том числе речь шла об убийстве военного сослуживцами. Также не исключалось, что молодой человек утонул в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Однако ни одно предположение не подтвердилось, написало РИА «Новости».

Во время расследования были запрошены данные о дактилоскопической регистрации призывника и сама дактилоскопическая карта. Ее отправили для постановки на учет в информационный центр УВД по Забайкальскому краю.

Спустя почти ровно 16 лет после исчезновения солдата, 29 сентября 2020 года, в частном доме в Чите был найдено тело мужчины. Хозяйка заявила, что это ее гражданский муж. Однако документов на него она не предоставила. Женщина утверждала, что они все сгорели во время пожара.

«Тело было дактилоскопировано и проверено по базе АДИС „Папилон“. В результате проверки по криминалистическим (дактилоскопическим) учетам было выявлено совпадение с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего», — заявили в ведомстве.

После этого предварительное следствие по уголовному делу возобновили. Специалисты провели дактилоскопическую судебную экспертизу. Она подтвердила, что умерший — это тот самый солдат-дезертир.