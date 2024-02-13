Криминал 13 февраля 2024, 17:39 Призывавшего к убийству россиян телеведущего с Украины объявили в розыск МВД объявило в розыск украинского телеведущего за призывы убивать россиян

Читать 360tv в

В России объявили в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который призывал к массовым убийствам россиян, в том числе и детей. Данные об этом разместили в базе МВД.

В картотеке указали, что мужчину 1998 года рождения разыскивают по уголовной статьей. Какой именно — в ведомстве не уточнили.

Реклама

В марте 2022 года против Шарафмала возбудили дело о возбуждении ненависти или вражды, а также унижении достоинства по признакам национальности и реабилитации нацизма.

В эфире ведущий привел цитату нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который советовал расправляться с детьми ради уничтожения нации. Позже он извинился за свои слова и объяснил их разным отношением к украинцам и россиянам и «болью утраты и печалью за друга».