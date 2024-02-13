13 февраля 2024, 17:39
Призывавшего к убийству россиян телеведущего с Украины объявили в розыск
МВД объявило в розыск украинского телеведущего за призывы убивать россиян
В России объявили в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который призывал к массовым убийствам россиян, в том числе и детей. Данные об этом разместили в базе МВД.
В картотеке указали, что мужчину 1998 года рождения разыскивают по уголовной статьей. Какой именно — в ведомстве не уточнили.
Реклама
В марте 2022 года против Шарафмала возбудили дело о возбуждении ненависти или вражды, а также унижении достоинства по признакам национальности и реабилитации нацизма.
В эфире ведущий привел цитату нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который советовал расправляться с детьми ради уничтожения нации. Позже он извинился за свои слова и объяснил их разным отношением к украинцам и россиянам и «болью утраты и печалью за друга».
Уголовное дело
Россия
Украина
Реклама
Реклама