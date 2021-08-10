Призрачного гонщика-камнемета начали искать в Ленобласти

Дорожники Ленинградской области ищут «призрачного» гонщика, который в Токсове пытался камнем сбить треногу, фиксирующую превышение скорости. Но промахнулся и попал в машину.

«Мотоциклист подобрал увесистый булыжник и метнул его в камеру, которая расположена на крыше специального автомобиля. Рука дрогнула — и камень приземлился на крышу машины, оставив на ней довольно глубокую вмятину», — сообщил «360» пресс-секретарь комитета дорожного хозяйства области Филипп Моралов.

Оператор не пострадал. Записи с видеорегистратора ведомство передало в правоохранительные органы.

Это не первый случай в Токсове, когда на оператора совершают нападение. В середине июля трое мужчин и женщина пытались избить оператора, он успел забаррикадироваться в машине, рассказала в комитете дорожного хозяйства. Однако они успели его ударить, в результате чего оператор получил сотрясение мозга. Полиция тогда возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство», был задержан 36-летний Марсель из Светогорска.

Дорожники напомнили, что передвижные камеры фиксации нарушений скоростного режима необходимы для безопасности на дорогах. Треноги — государственное имущество, и их порча преследуется по закону.