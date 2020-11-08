Признавшуюся в убийстве ребенка петербурженку отправили под домашний арест

Женщину задержали 6 ноября. Ее обвиняют по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Домашний арест установлен до 5 января 2021 года.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемой под стражу. Суд отказал в ходатайстве с учетом того, что Александрова признала вину, имеет еще одного ребенка 2018 года рождения и находится на пятом месяце беременности.

По версии следствия, в начале марта Александрова нанесла новорожденной дочери несколько ударов по голове и телу, из-за чего малышка умерла.

Смерть ребенка возрастом около одного месяца констатировали врачи скорой помощи, приехавшие в квартиру Александровой 9 марта. По внешним признаком причину случившегося обнаружить не удалось. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.