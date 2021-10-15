Признавшуюся в убийстве дедушки москвичку отправили в СИЗО

Признавшуюся в убийстве дедушки московскую студентку арестовали на два месяца. Такое решение вынес Гагаринский районный суд Москвы 15 октября, сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Постановлением Гагаринского районного суда Москвы подозреваемая в убийстве деда — 20-летняя Эмина Якубова проведет два месяца в заключении под стражей. Суд удовлетворил ходатайство следствия, а стороне защиты в ходатайстве о смягчении меры пресечения отказал. Арест обвиняемой продлится до 15 декабря 2021 года.

Сотрудники Росгвардии 14 октября задержали Эмину Якубову, признавшуюся в совершении убийства. Девушка рассказала, что защищалась, поэтому убила дедушку ножом. Следствие установило, что между 74-летним пенсионером и студенткой в квартире на улице Академика Пилюгина случилась словесная перепалка, в ходе которой девушка схватилась за нож и убила мужчину.

Следователи Гагаринского межрайонного отдела СК России по Москве возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.