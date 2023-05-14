Криминал 14 мая 2023, 15:40 Признавшийся в убийстве 23-летней давности россиянин избежал наказания Суд освободил от наказания признавшегося в убийстве 23-летней давности сахалинца РИА «Новости»

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Житель Сахалина избежал наказания по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, который привел к смерти потерпевшего. Такое решение принял Южно-Сахалинский городской суд в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе разбирательства подсудимый дал признательные показания. Но само преступление произошло в 2000 году, поэтому к ответственности обвиняемого привлекать не стали.

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Суд отметил, что в представленных на рассмотрение материалах дела сведений о том, что мужчина скрывался от следствия и правосудия, нет. Поэтому в приговоре учли положения Уголовного кодекса об освобождении от ответственности по тяжкому преступлению спустя 15 лет. Расследование уголовного дела суд постановил прекратить.