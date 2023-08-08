Криминал 08 августа 2023, 15:24 Признавшийся в убийстве 17-летней подруги школьник из Екатеринбурга назвал причину преступления E1.ru: задержанный за убийство девушки подросток из Екатеринбурга обвинил ее в провокации Телеканал «360»

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Подросток, задержанный за жестокое убийство 17-летней подруги в Екатеринбурге, заявил, что девушка спровоцировала его на преступление. Об этом сообщил сайт E1.Ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

По его словам, 16-летний школьник сам написал явку с повинной. Во время допроса подросток держался и не плакал. Задержанный жалел, но не девушку, а себя, сказал источник.

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«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями, и он ее приревновал», — отметил собеседник издания.

По предварительной информации, в ночь убийства школьник выпил много водки. Кроме того, выяснилось, что он давно употребляет наркотики, сообщил RT.

Преступление произошло в квартире, в которой подозреваемый и жертва находились в гостях. Соседи сообщили «360», что в ночь происшествия ничего не слышали и узнали обо всем только после приезда полиции.

Источник E1.ru отмечал, что тело девушки лежало в ванной, а вода была красной от крови. По данным издания, жертву раздели и изуродовали. Предполагается, что подросток сначала избивал ее, а потом добил ножом.