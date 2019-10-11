Признавшемуся в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village продлили арест
Суд в Москве продлил на три месяца срок ареста Никите Енину, обвиняемому в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Андрей Мишонов.
Енин останется под стражей до 10 января 2020 года. Ранее он признался в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой на почве ревности.
Как заявлял его защитник, Енин испытал эмоциональный взрыв, прочитав переписку в телефоне своей возлюбленной. После этого он уже якобы не контролировал свои действия.
При этом мобильные телефоны стюардессы и подозреваемого, по словам адвоката, обнаружить не удалось.
Также защитник отметил, что когда Енину было девять лет, тот получил травму головы, «в связи с чем в момент совершения преступления мог находиться в состоянии аффекта».