Признание судом солдата-срочника Антона Макарова невменяемым означает, что он больше не подлежит уголовной ответственности за убийство трех сослуживцев осенью 2020 года. Об этом «360» рассказала адвокат Макарова Ольга Зиборова.

«Макаров освобожден от уголовной ответственности. Признание невменяемости значит, что он не является субъектом преступления, соответственно, не подлежит уголовной ответственности», — рассказала адвокат.

Она добавила, что солдат отправится на принудительное лечение.

Второй Западный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности солдата срочной службы Антона Макарова, убившего троих сослуживцев в военной части под Воронежем.

Осенью 2020 года солдат-срочник Антон Макаров устроил стрельбу на аэродроме Балтимор под Воронежем. Трое убиты, один ранен. После этого молодой человек скрылся с оружием. Полиция поймала Макарова спустя несколько часов.

Ранее солдат-срочник в Челябинской области зашил себе рот нитками. Свой поступок он объяснил чувством вины после скандала с возлюбленной.