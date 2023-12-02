02 декабря 2023, 00:53
Признали невменяемой. Жительница Пермского края заморила голодом пятилетнего сына
СК РФ: в Пермском крае женщина заморила голодом пятилетнего ребенка
В Лысьве Пермского края под суд пойдет 37-летняя женщина, заморившая голодом своего пятилетнего сына. Ребенок умер летом 2023 года. Историю опубликовал в Telegram-канале СК РФ по Пермскому краю после завершения расследования.
Следствие установило, что что с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина плохо кормила своего сына и лишила его возможности получать медицинскую помощь. В результате мальчик умер от голода.
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Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая страдает психическим расстройством. Уголовное дело завели по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Причинение смерти по неосторожности». Женщину направят на принудительное лечение.
Следствие выяснило, что сотрудники ПДН и медицинские службы не предприняли действий по предотвращению ситуации. Троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
СК РФ намерен ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Силовики задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга.
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