Криминал 29 апреля 2023, 23:36 Призера московской Олимпиады Варганову арестовали в Индии Indian Express: пловчиху Варганову арестовали на Гоа за продажу наркотиков Pixabay

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Серебряный призер московской Олимпиады пловчиха Светлана Варганова арестована на индийском Гоа по обвинению в продаже наркотиков. Всего бюро по контролю за наркотиками задержало трех человек, сообщила The Indian Express.

В числе задержанных оказались двое россиян — это спортсменка и бывший полицейский, имя которого не названо. У них изъяли наркотики и вырученные от продажи деньги в различной валюте.

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Операция по поимке злоумышленников длилась две недели. Согласно отчету полиции, Варганова последние годы жила в Индии и продавала наркотики иностранцам.

Российской спортсменке 58 лет. Она в 1980 году выиграла серебро на Олимпийских играх в плавании брассом на 200 метров. В 1982 году она стала чемпионкой в этой же дисциплине и завоевала бронзовую медаль на эстафете 4×100 метров.

Ранее сообщалось, что в России умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев. Спортсмену было 60 лет, причины его смерти не сообщаются.