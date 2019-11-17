«Привык командовать слабыми»: знакомые историка Соколова рассказали об его характере

Все собеседники сошлись во мнении, что Соколов любил вживаться в роль, что делает и сейчас, играя «рыцаря в гонении».

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Его давний Дмитрий Матлин рассказал, что ученый часто любил выпивать, а любая историческая дата была для него хорошим поводом. При этом мог вести себя неадекватно.

«Соколов — пьяница. На всех мероприятиях, где мы сталкивались, он безобразно напивался и вел себя агрессивно», — сообщил он, добавив, что под градусом профессор мог орать и прыгать по столам.

«Но умалять его достоинства как историка — глупо», — заявил Матлин.

Он также рассказал, что в 1990-х году историк был фигурантом дела о хищении орденов и редких артефактов из фондов Исторического музея — кое-что из ворованного нашли у Соколова в квартире. Однако из подозреваемого он стал свидетелем, но запрет на выезд из страны все-таки получил.

Многие хорошо знакомые с доцентом сказали о его ненормальном увлечении военными реконструкциями.

Он грубил, оскорблял и придирался к более молодым и неопытным участникам из-за деталей одежды или неправильной позы, обращался с ними как «с рабами», а его увлечение Наполеоном многие считали, по словам Матлина, «шизокрылым». «Соколов — нарцисс, привык командовать слабыми людьми», — отметил он.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке части тела своей аспирантки и возлюбленной. На данный момент он находится в следственном изоляторе «Кресты».