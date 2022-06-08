Бизнесмена Юрия Хохлова застрелили в Тамбове. По предварительной информации, это сделал предприниматель Владимир Левкин, который позже свел счеты с жизнью. О последнем в разговоре «360» хорошо отозвалась жительница деревни Рудовка, где все произошло.

По ее мнению, Левкин был хорошим человеком, который построил бизнес с нуля и смог обеспечить детей. Она слышала про конфликт с Хохловым, но подробностей не знает. Женщина описала Левкина как приветливого и доброжелательного человека. У него остались жена и двое детей. «360» поговорил с братом Левкина — Виктором.

«Я сам только приехал, я ничего не могу сказать», — сказал родственник.

Источник фото: телеканал «360». На снимке — тело Левкина

Он добавил, что ничего не знает о конфликте Хохлова и брата. Также «360» дозвонился до вдовы Хохлова, но она отказалась комментировать ситуацию.

Хохлов прилетел на вертолете в деревню Рудовка утром 8 июня, чтобы осмотреть принадлежащие его фирме поля. По информации Telegram-канала «112», там его встретил Левкин. По данным СК, между ними произошел конфликт, после чего Левкин выстрел в Хохлова. Возможной причиной могло стать то, что Левкин считал поля своими.

«Фермер ежегодно засеивал поле подсолнечником, который по указанию Юрия Хохлова с той же периодичностью уничтожали сотрудники его хозяйства», — сказано в публикации «112».

Юрий Хохлов от полученных ранений скончался на месте, позже был найден труп Владимира Левкина.

По факту убийства Хохлова в Пичаевском районе региона открыто уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. На месте работают следователи и криминалисты.