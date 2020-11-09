Приверженцы АУЕ* избили знакомого в Воркуте

Трое юношей из Воркуты сильно избили 18-летнего знакомого. В следственном управлении СК по Республике Коми сообщили об открытии уголовного дела.

В ведомстве заявили, что в Сети появилось видео с избиением юноши. Три человека били его кулаками и ногами. После того как жертва перестала двигаться, ее били ногой по лицу, хотя присутствовавшие в комнате девушки просили остановиться.

В комментариях к видео один из агрессоров признался в приверженности идеям АУЕ*.

«АУЕ*, брат», — написал он.

Избиение произошло 7 ноября в воркутинской квартире на улице Шахтерская. Следствие выяснило, что нападавшими были 21-летний местный житель и его 16-летний и 15-летний приятели. Они поссорились со своим 18-летним знакомым и начали его избивать.

СК уточнил, что 21-летний и 16-летний нападавшие ранее уже привлекались к уголовной ответственности, 15-летний парень состоит на учете органов профилактики. Всех троих задержали, в их отношении завели уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В скором времени в суд направят ходатайство об аресте.

В конце октября Минюст РФ включил АУЕ* в список запрещенных экстремистских организаций.

*АУЕ («Арестантское уркаганское единство», «Арестантский уклад един», «Арестантское уголовное единство») — экстремистская организация, запрещенная в России.