Приверженца националистических идей задержали в Волгограде

Представители УФСБ России по Волгоградской области вместе с сотрудниками полиции задержали 33-летнего приверженца националистической идеологии. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

В ФСБ добавили, что дома у задержанного найдены и изъяты три килограмма тратила, ствольная коробка, корпус гранаты времен ВОВ, ствол винтовки Mauser 98k. Кроме того, обнаружены два флага со свастикой.

Мужчина сделал попытку избавиться от улик — он сбросил личный рюкзак с балкона. В сумке оперативники нашли 60 патронов различного калибра, пистолет Макарова, две винтовки, три гранаты.

Открыто уголовное дело о незаконной покупке, передаче, сбыте, хранении, перевозки, пересылки или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Мужчина признал вину.