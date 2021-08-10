Притворившаяся сотрудницей Deutsche Bank москвичка обманула юридическую компанию на 12 млн рублей

Москвичка, притворившаяся сотрудницей Deutsche Bank, обманула российскую юридическую компанию на 12 миллионов рублей. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на начальника управления безопасности корпорации «Сигма» Владислава Вайсеро.

«Эта женщина сделала себе визитки и почту Deutsche Bank, вела переписку на немецком языке от лица якобы своей организации. Потерпевшим не оставили даже шанса не поверить в ее реальность, хотя все было глобальной фикцией», — сообщил Вайсеро.

Псевдопредставитель банка предложила российской компании финансирование проектов через своих партнеров, но с условием оплаты кредитной страховки. Предприниматели заинтересовались предложением и передали женщине более 12 миллионов рублей.

В настоящее время этим случаем занимается столичная полиция. Уголовное дело будет заведено после получения дополнительных сведений.