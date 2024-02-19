Криминал 19 февраля 2024, 12:46 Притворился инвалидом и заложил взрывчатку. ФСБ показала оперативное видео из Запорожья ФСБ показала видео с агентом СБУ, который заложил взрывчатку под машину

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В Запорожской области предотвратили покушение на чиновника. Взрывчатку под машину заложил агент Службы безопасности Украины, притворившийся инвалидом. Момент преступления и задержание подозреваемого показал Центр общественных связей ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего <…> подготовку террористического акта», — сообщила пресс-служба.

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Мужчина организовал покушение на одного из политических деятелей Запорожской области. Украинские кураторы снабдили его взрывчаткой и проинструктировали. На камеру сняли момент закладки бомбы под машину. Одетый в черное хромой человек с тростью и авоськой подошел к машине, бросился на землю, подложил устройство под машину, встал и пошел дальше.

Силовики проследили за подозреваемым. При задержании мужчина оказал сопротивление и погиб.

На территории ДНР перехватили британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80. Он нес семь килограммов взрывчатого вещества.