Криминал 17 июля 2023, 13:44 Притон с проститутками накрыли полицейские на юго-западе Москвы Сотрудники МВД задержали шесть женщин за занятие проституцией на юго-западе Москвы istockphoto.com

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В Москве полицейские выявили притон, где оказывали платные интимные услуги. Задержание произошло в одной из квартир на улице Бутлерова, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

Возраст шести задержанных женщин составил от 26 до 39 лет. Их привлекли к ответственности по статье о предоставлении услуг интимного характера за деньги. Трое из них также попали под подозрение за нарушения правил въезда или пребывания в России.

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Также полицейские задержали 29-летнюю женщину, которая была администратором притона. Она собирала деньги за предоставление услуг, закупала товары и управляла им.

Во время обыска в помещении обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и тетради с записями.

Против администратора возбудили дело о сутенерстве. Ее поместили под стражу.

Ранее в Москве банде юных вымогательниц вынесли приговор.