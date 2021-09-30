Приставы забрали дочку у уральца, который постами в Instagram опровергал ее убийство

Судебные приставы в Нижнем Тагиле забрали ребенка у мужчины, который регулярно выкладывал посты в Instаgrаm, чтобы доказать, что его дочь жива. Ранее из-за ее исчезновения следователи открыли уголовное дело об убийстве.

Как написал Ural Mash, отец скрывался с ребенком в одной из квартир в Нижнем Тагиле. Туда приехали судебные приставы, которые забрали девочку и передали ее матери. Под защитой маму и дочь доставили домой. Уточняется, что мужчина находился с ребенком в квартире вместе с женщиной, именно ее приставы уговорили отдать ребенка.

Служба судебных приставов Свердловской области в апреле 2021 года объявила трехлетнюю девочку в розыск, 23 сентября следователи открыли уголовное дело по факту ее убийства.

В конце сентября стало известно, что Георгий Биртвелишвили из Нижнего Тагила открыл своей трехлетней дочери Instagram, чтобы дать знать следователям о том, что девочка жива.

Биртвелишвили развелся с мамой девочки в 2019 году, когда ребенку был один год. Они смогли договориться об опеке над дочкой. Бывшая супруга рассказала, что в 2020 году мужчину ограничили в родительских правах. Однако он все же забрал их ребенка и увез в неизвестном направлении.