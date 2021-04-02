Приставы пришли взыскивать 140 млн рублей по делу о вымогательстве членами банды Цапка

Суд в Краснодарском крае оставил в силе решение о взыскании с Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней 140 миллионов рублей по делу о вымогательстве у Александра Исюка. 2 апреля приставы пришли взыскивать долг.

Люди в бронежилетах приехали в жилой коттедж и в здание, где находится ООО «Слава Кубани» в станице Кущевская. Об этом «360» рассказал адвокат Исюка Генрих Хачатуров.

Источник фото: телеканал «360»

Судебная тяжба в рамках дела о вымогательстве со стороны ОПГ в составе Вячеслава Цеповяза, его экс-супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего у Александра Исюка длилось более года.

Стришней и ее брату в 2019 году предъявили обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. Имущество Стришней, которая является директором «Славы Кубани», арестовали. Позже обвинение по этому эпизоду предъявили и Цеповязу. Сейчас Наталья и ее брат находятся под домашним арестом. Его срок истекает 4 апреля. На прошлой неделе уголовное дело против Стришней вернули следователю без обвинительного заключения.

Бандиты из Кущевской ОПГ в 2010 году убили 12 человек в доме местного фермера. Это преступление стало одним из самых резонансных в истории современной России.