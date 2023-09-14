Криминал 14 сентября 2023, 19:12 Приставших к подмосковной школьнице мигрантов выдворят из России МВД сообщило о задержании пристававших к подмосковной школьнице мигрантов РИА «Новости»

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Полицейские Электрогорска задержали двух уроженцев Средней Азии по заявлению местной жительницы. Она сообщила, что мужчины приставали на улице к ее дочери-школьнице. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД

В ходе проверки жалобы правоохранители доставили в отдел двух 20-летних иностранцев, приехавших в Россию.

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За нарушение правил пребывания в стране, а также общественного порядка задержанных оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. Кроме того, в отношении иностранцев приняли решение о выдворении их за пределы границы России.

Группа мигрантов устроила массовую драку во дворе жилого дома поселка Ильинское-Усово Красногорского городского округа. В ходе конфликта участники повредили машину местной жительницы. В полиции сообщили, что начали проверку по жалобе жителей.