Пристававшего к школьникам насильника задержали в Орехово-Зуеве

Правоохранители задержали мужчину, который приставал к школьникам в заброшенном доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Ранее его судили по трем статьям, в том числе за изнасилование.

Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Вечером 3 октября в правоохранительные органы обратилась 15-летняя школьница. Она рассказала, что против нее и еще двух мальчиков 15-ти и 14-ти лет неизвестный совершил развратные действия. По словам девятиклассницы, все произошло в заброшенном доме № 8 на проспекте Красина в период времени с 17:00 по 19:00.

Правоохранители вместе с сотрудниками ПДН провели оперативно-разыскные мероприятия и 5 октября задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина — ранее его уже судили по трем статьям: за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж.

Следователи возбудили против него уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц». Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.