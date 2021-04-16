Пристававшего к ребенку парня задержали в Краснодаре

В Краснодаре задержали 18-летнего молодого человека, которого заподозрили в приставании к ребенку. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

По словам матери пострадавшей, парень напал на ее дочь на лестничной площадке дома. Он зажал ребенку рот, натянул ей на глаза шапку и начал целовать. В какой-то момент из квартиры вышел сосед и молодой человек сбежал. Позднее он связался с отцом девочки, чтобы поговорить. Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.