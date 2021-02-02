Пристававшего к детям мужчину задержали в Хабаровске

В Хабаровске задержали мужчину, который предлагал детям пойти с ним за конфеты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В январе этого года в правоохранительные органы поступило заявление от родителей школьников. Они рассказали, что возле школы к их детям подходил мужчина, который предлагал сладости и показать телефон, но для этого нужно было пойти с ним. Дети отказались и рассказали взрослым.

«Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям личность мужчины установлена, с ним проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Личность мужчины установили через несколько недель. Его задержали, сейчас проводятся следственные мероприятия.

В Уфе продолжается обсуждение приговора убийце педофила Владимиру Санкину. Мужчине дали восемь лет колонии строгого режима. В его поддержку создали интернет-петицию, которую уже подписали более 210 тысяч человек. В январе 2020 года Санкин по просьбе знакомого мальчика поднялся в квартиру, куда педофил заманил другого ребенка.