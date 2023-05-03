Криминал 03 мая 2023, 19:11 Присяжные заседатели признали вину жителя Пермского края, убившего двух женщин ради наследства

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В Пермском крае коллегия присяжных признала вину подсудимого, который убил сожительницу своего умершего брата и ее подругу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал Пермского краевого суда.

По версии следствия, местный житель пришел в дом к избраннице своего умершего родственника, чтобы убить ее и завладеть наследством. В тот момент вместе с ней в доме находилась подруга, мужчина выстрелил в женщин и ударил их ножом.

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Отмечается, что вынесенное присяжными заседателями решение обсудят 15 мая.