Присяжные вынесли вердикт по первому в России делу о ворах в законе. Обвиняемого оправдали

Коллегия присяжных в Томском областном суде вынесла свой вердикт по первому в стране делу о ворах в законе. Обвиняемого по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» оправдали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт», — рассказал представитель суда. В ближайшее время по этому вердикту вынесут приговор. Он также будет оправдательным, так как иначе нельзя по закону.

Два года назад полиция задержала жителя Томска. По версии следствия, он имел статус вора в законе и управлял криминалом в Томской и Кемеровской областях и в России в целом. Его имя Николай Кузьмичев, следует из картотеки дел суда.

В начале июля Московский городской суд вынес обвинительный приговор вору в законе Малхазу Дарчиеву, известному как Махо Тбилисский. Он получил девять лет колонии по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Дарчиев был соратником Деда Хасана. Ранее его судили за кражу и торговлю наркотиками.