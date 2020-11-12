Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве мужчины из-за авто

По информации следователей, утром 18 ноября 2018 года мужчины попросили своего 38-летнего знакомого отвезти их из Краснодара в Приморско-Ахтарский район. Они приехали к одной из баз отдыха и напали на водителя в салоне автомобиля. Один из злоумышленников нанес ему семь ударов ножом в грудь и живот. В этот момент другой душил мужчину при помощи удавки.

«После они угнали автомобиль приятеля, украли две банковские карты и две тысячи рублей, а также телефон. Труп жители Краснодара спрятали в лесном массиве между Северской и Азовской», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во избежание появления каких-либо подозрений, жители Краснодара похитили важные документы потерпевшего и сожгли их.

26 ноября будут выслушаны прения сторон по обсуждению последствий вердикта. За наиболее тяжкое из совершенных преступлений предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.