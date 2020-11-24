Присяжные в Краснодаре оправдали обвиняемого в убийстве девочки

Оправдательный вердикт вынесла коллегия присяжных Краснодарского краевого суда в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки. Останки ребенка обнаружили по рисункам, оставленным на стенах домов.

Как сообщила пресс-служба суда, девочка пропала 20 июня 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района. В январе 2019 года на зданиях поселка появились надписи, которые указывали на местонахождение останков исчезнувшего ребенка.

Следователи расшифровали оставленные сообщения и нашли скелет девочки. Тогда же задержали и подозреваемого в ее убийстве. Им оказался 63-летний местный житель.

В обвинительном заключении правоохранители указали, что девочка несколько раз приходила во двор подсудимого в день убийства. Мужчина выгонял ее, но она каждый раз возвращалась В итоге он схватил молоток и несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм ребенок скончался. После этого он вывез труп ребенка в поле, где и оставил.

В ходе рассмотрения представленных доказательств, выслушав доводы обвинения и защиты, коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Они посчитали, что описанные в обвинительном заключении события прокурор не доказал.

Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда и отправили на свободу. На основании решения присяжных суд вынесет приговор.