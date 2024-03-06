06 марта 2024, 14:21
Присяжные в Екатеринбурге оправдали обвиняемую в убийстве семейную пару
В Екатеринбурге суд присяжных оправдал семейную пару, которую обвиняли в убийстве двух человек. Об этом сообщил «Царьград».
Пару обвинили в том, что они подожгли квартиру родственника, в котором находились он и его сосед. Кто-то подпер дверь и подложил под нее облитые горючим тряпки, потом ветошь подожгли. Находившиеся внутри мужчины погибли.
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Правоохранители заподозрили, что убийцами могли быть супруги, у которых бы причины отомстить брату мужа.
Присяжные встали на сторону обвиняемых и пришли к выводу, что они не имеют отношения к преступлению.
Приговоры
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