Присяжные признали виновным в резонансном убийстве семьи в Красноярске соседа

В Красноярске присяжные признали виновным в убийстве семьи весной 2020 года Ивана Ежова. По версии следствия, он убил соседей после просмотра жестоких сцен в компьютерной игре.

Суд присяжных признал виновным и не подлежащим снисхождению Ивана Ежова, обвиняемого в убийстве в Красноярске в марте прошлого года семьи из трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда Красноярского края.

По версии следствия, Ежов, убил 47-летнюю женщину, ее пожилого отца и девятилетнюю дочь, будучи пьяным. Он сначала нанес им многочисленные ножевые ранения, затем, чтобы скрыть преступления, надругался над телами умерших. Ежова задержали через несколько дней.

«Суд присяжных в итоге вынес вердикт — «виновен, снисхождению не подлежит»», — сообщили в пресс-службе суда.

Он проходит по двум статьям «Убийство двух и более лиц, в том числе и малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Надругательство над телами умерших». Оглашение приговора в Красноярском краевом суде назначено на 19 мая 2021 года.